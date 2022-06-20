Россиян предупредили о нехватке мест в Дагестане для толп туристов

Глава Дагестана Меликов: инфраструктура региона не готова к повышенному турпотоку

Инфраструктура Дагестана оказалась не готова к толпам туристов в летнем сезоне. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов, передает РИА Новости.

По его словам, этим летом турпоток превышает прошлогодние показатели — регион планируют посетить 1,5 миллиона путешественников. Однако Меликов предупредил, что сейчас Дагестан не готов к таким объемам из-за дефицита гостиничных мест.

«Нехватку инфраструктуры сегодня перекрывают традиции дагестанского гостеприимства и красоты природы, но мы прекрасно понимаем, что на этом "коньке" долго кататься нельзя», — подчеркнул Меликов.

По его словам, туристическая инфраструктура в регионе постепенно развивается — например, сейчас в Карабудахкентском районе строятся три гостиничных комплекса.

Ранее представители туристической отрасли назвали стоимость летнего отдыха на Кавказе. Сейчас туроператоры предлагают путевки на базе чартерной перевозки в Дагестан и Чечню, на базе регулярной — в Северную Осетию. Как рассказали в пресс-службе компании «Интурист», недельный тур обойдется в 64 тысячи рублей на одного человека.