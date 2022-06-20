Россиян научили измерять давление иглой и линейкой

Врач Половина: давление можно измерить без тонометра, если вести по руке иглой

Врач-терапевт, врач консультационного отделения научно-лабораторного комплекса Chromolab Анастасия Половина научила россиян измерять давление с помощью иглы, нитки и линейки. Ее совет приводит издание «Доктор Питер».

Чтобы измерить давление без тонометра, говорит врач, можно вдеть в иглу двойную нить длиной не более семи сантиметров и завязать узел. «Нащупав на левой руке пульс, положите начало линейки (ноль) на него, направив ее к месту локтевого сгиба. Рука в свободном положении (расслабленно) лежит на горизонтальной плоскости. Важно — линейка не должна быть длиннее 20 сантиметров», — рекомендует специалист.

Правой рукой, держа за узелок нитку с иглой, продолжает эксперт, нужно бережно и равномерно вести ее над линейкой в сторону локтевого сгиба. Игла не должна касаться линейки, и там, где она начнет двигаться, на линейке необходимо сделать первую отметку. После того, как колебания успокоятся, иглу продолжают вести до следующего перпендикулярного линейке движения, где нужно сделать вторую отметку, добавляет врач. Полученные данные можно умножить на десять и получить систолическое и диастолическое давление соответственно.

По словам врача-терапевта, вместо иглы можно использовать тонкое золотое кольцо. «Таким примитивным устройством можно с определенной точностью определить артериальное давление. Но стопроцентно доверять этому методу не следует, необходим визит пациента к врачу», — предупреждает она.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали неочевидную причину высокого давления. Специалисты заявили, что к гипертонии могут приводить проблемы с почками.