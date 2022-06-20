В Госдуме отреагировали на транспортную блокаду Калининграда

Депутат Белик заявил, что ЕС попирает свои нормы права транспортной блокадой Калининграда

Евросоюз попирает свои же нормы права, поддерживая решение Литвы о транспортной блокаде Калининградской области, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Его реакцию приводят «Известия».

По его мнению, подобные методы ЕС выглядят варварскими. Парламентарий допустил, что в этом плане Евросоюз и киевские власти являются единомышленниками.

Для них Россия не какой-то абстрактный враг, а четко обозначенный «русофобский инстинкт уничтожения всего живого на нашей территории», пояснил Белик. «Санкции — это бумеранг, который обязательно ударит по лбу того, кто его запустил», — подчеркнул депутат.