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В Госдуме отреагировали на транспортную блокаду Калининграда

Депутат Белик заявил, что ЕС попирает свои нормы права транспортной блокадой Калининграда

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Евросоюз попирает свои же нормы права, поддерживая решение Литвы о транспортной блокаде Калининградской области, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Его реакцию приводят «Известия».

По его мнению, подобные методы ЕС выглядят варварскими. Парламентарий допустил, что в этом плане Евросоюз и киевские власти являются единомышленниками.

Для них Россия не какой-то абстрактный враг, а четко обозначенный «русофобский инстинкт уничтожения всего живого на нашей территории», пояснил Белик. «Санкции — это бумеранг, который обязательно ударит по лбу того, кто его запустил», — подчеркнул депутат.

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Анна Щербакова
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