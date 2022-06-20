В Госдуме раскритиковали Дурова за платную подписку в Telegram

Депутат Федоров раскритиковал Павла Дурова за запуск платной подписки в Telegram

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров упрекнул создателя мессенджера Telegram Павла Дурова в том, что он выбрал не лучшее время для запуска премиальной подписки в Telegram. Такое мнение депутат выразил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Ну, это же бизнес. Бизнес — он предлагает все за деньги, поэтому деньги прежде всего в рыночной экономике», — заявил парламентарий. Однако при запуске платной подписки Дуров не учел все нюансы, считает Федоров.

В частности, он обратил внимание на то, что россиянам доступно мало способов оплаты приложений. «Если люди не смогут оплатить, значит, он не сможет заработать. А тут пользователь, кроме того чтобы заплатить, должен еще напрячься чтобы эти деньги доставить», — раскритиковал решение Дурова депутат.

Мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium, которая предоставляет пользователям доступ к дополнительным функциям, ранее в июне. Стоимость подписки для россиян составляет 449 рублей в месяц.

Россияне столкнулись с трудностями с оплатой мобильных приложений в начале марта. Тогда платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке работы в России. В России также перестал работать сервис Apple Pay. Кроме того, Apple ограничила возможность пополнения счета в App Store с помощью «Qiwi кошелька» и через номер телефона.