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Минюст включил в реестр иноагентов организацию Маэстро Понасенкова

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов ООО «Первый научный» публициста Понасенкова

Фото: Telegram-канал «Евгений Понасенков»

Минюст включил в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, организацию ООО «Первый научный», которую создал публицист и историк Евгений Понасенков (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента). Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что общество с ограниченной ответственностью «Первый научный» было добавлено в перечень 20 июня.

Согласно информации из открытых источников, соответствующая организация была зарегистрирована в мае 2022 года. В качестве генерального директора указан Понасенков, также известный в сети как Маэстро.

О включении Понасенкова в реестр СМИ-иноагентов стало известно 1 апреля. Историк, комментируя эту меру, назвал решение Минюста глупостью и заявил, что «не получал ни одной копейки из-за рубежа».

Маргарита Щигарева
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