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В «Фиорентине» ответили на вопрос о будущем Кокорина

В «Фиорентине» заявили, что Кокорин должен вернуться в расположение клуба к 4 июля

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо ответил на вопрос о будущем российского нападающего Александра Кокорина. Его слова передает «РБ Спорт».

Ди Франческо заявил, что футболист должен вернуться в расположение клуба к 4 июля. «Именно в этот день вся команда выходит из отпуска», — пояснил он.

8 июня сообщалось, что «Фиорентина» не обсуждала вопрос разрыва контракта с Кокориным. Источник в команде опроверг информацию о переговорах «фиалок» и 31-летнего футболиста относительно досрочного расторжения соглашения.

В минувшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах «Фиорентины» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Форвард присоединился к клубу в январе 2021-го, его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

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