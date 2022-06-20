11-летняя американка стала генеральным директором компании и миллионершей

NYP: американка усовершенствовала рецепт лимонада прабабушки и стала миллионершей

Жительница Техаса, США, создала собственный бренд лимонада и стала генеральным директором компании в 11 лет. Об этом сообщает New York Post.

17-летняя миллионерша Микайла Ульмер рассказала, что впервые задумалась о собственном деле, когда ей было четыре года. Именно тогда прабабушка американки передала ей свою поваренную книгу 1940-х годов с рецептом лимонада из семян льна.

Ульмер усовершенствовала рецепт, сократила количество сахара, добавила мед и начала продавать лимонад в киоске у дома. Решение использовать мед она приняла неспроста. Незадолго до начала производства лимонада американку дважды ужалили пчелы, и тогда мать рассказала ей об особенностях этих насекомых. В разговоре выяснилось, что медоносные пчелы находятся под угрозой вымирания, и их исчезновение отразится и на природе, и на людях.

Тогда Ульмер поняла, что хочет стать социальным предпринимателем и не только зарабатывать деньги, но и заниматься защитой пчел и сохранением их популяции. Свою компанию девушка назвала «Я и пчелы». В 2016 году она заключила договор с крупной торговой сетью, которая закупила лимонад на 11 миллионов долларов. Часть денег она пожертвовала организациям, занимающимся спасением пчел.

Тем, кто мечтает начать собственный бизнес, Ульмер порекомендовала заниматься тем, к чему действительно лежит душа, и быть готовым к тяжелой работе. Сама девушка занимается бизнесом постоянно: в будние дни после того, как сделает уроки, на выходных и на каникулах.

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