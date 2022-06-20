Вокруг умирающих звезд нашли условия для возникновения углеродных нанотрубок

В Аризонском университете получили нанотрубки при имитации условий около умирающих звезд

Ученые Аризонского университета пришли к выводу, что умирающие звезды солнечного типа могут выбрасывать в космическое пространство углеродные нанотрубки. Результаты исследования опубликованы в Journal of Physical Chemistry A. Кратко об открытии рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

В ходе экспериментов, имитирующих межзвездную среду с использованием просвечивающего электронного микроскопа, было показано, что карбид кремния — распространенное соединение в пыли планетарных туманностей — способен спонтанно формировать углеродные нанотрубки в условиях, соответствующих окрестностям звезд, находящихся на финальной стадии жизни. Эти молекулы представляют собой стержнеобразные структуры, состоящие из нескольких углеродных слоев.

Новая работа основана на исследовании, опубликованном в 2019 году, где демонстрировалось получение бакиболов (бакминстерфуллеренов) — сфер, состоящих из 60 или 70 атомов углерода, которые также находятся в межзвездной среде. Предполагается, что и нанотрубки, и бакиболы могут возникать, когда пыль карбида кремния подвергается воздействию высоких температур, ударных волн и высокоэнергетических частиц, что «выдувает» кремний с поверхности и оставляет углерод.

Образцы карбида кремния нагревали до температуры около 1050 градусов Цельсия. Сначала на поверхности зерен появлялись небольшие полусферические структуры размером около одного нанометра. В течение нескольких минут непрерывного нагрева полусферы превращались в стержнеобразные структуры, содержащие несколько графеновых слоев трубчатой формы. Полученные структуры имели длину и ширину 3-4 нанометра, при этом самые крупные образцы состояли из более чем четырех слоев графитового углерода.

Углеродные нанотрубки обладают высокой устойчивостью к радиации, а фуллерены способны выживать в течение миллионов лет при достаточной защите от высокоэнергетического космического излучения. Исследователи предполагают, что богатые углеродом метеориты, такие как хондриты, также могут содержать эти структуры.

Синдром отмены: Россия



