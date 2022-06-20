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Сенатор указала на опасность ударов ВСУ по российским вышкам для жителей Одессы

Сенатор Ковитиди указала на опасность ударов ВСУ по российским вышкам для жителей Одессы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским газовым вышкам в Черном море несут опасность для жителей расположенной недалеко Одессы. На это указала сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, сообщают в понедельник, 20 июня, «Известия».

«Указанное месторождение находится на расстоянии 71 километра от самой Одессы, а от Крыма — в 111 километров, до Одессы намного ближе», — констатировала она, отметив, что «последствия могли бы быть достаточно катастрофическими».

Политик призвала одесситов обратить внимание на то, что руководству Украины их жизнь и здоровье неинтересны. При этом она указала на то, что российские военные бережнее относились к гражданам Украины, когда вопрос касался Запорожской и Чернобыльской АЭС.

Об ударе ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» 20 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате обстрела пострадали три человека. Поиски нескольких рабочих продолжаются до сих пор.

Позднее Ольга Ковитиди уточнила, что количество пострадавших увеличилось до пяти. По ее словам, у двоих из них — ожоги ноги, у одного медики диагностировали осколочное ранение ноги.

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Игорь Дмитров
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