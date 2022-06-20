В Госдуме высказались о перспективах прекращения поставок оружия Украине

Депутат Новиков назвал логичным прекращение поставок Украине западного оружия

Не все страны Запада готовы помогать Украине поставками оружия. Часть государств оказывает поддержку лишь на словах, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы про международным делам Дмитрий Новиков. Он оценил перспективы прекращения снабжения Украины вооружением.

Поставки оружия

По мнению депутата, если Киев перестанет получать западное оружие, это приведет к скорейшему завершению конфликта.

Необходимость прекратить помощь нынешнему киевскому режиму — это, наверное, самое логичное, что стоило бы сделать Западу для нормализации ситуации, профилактирования военных угроз в Европе Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Говорить о том, что власти европейских столиц в полной мере к этому готовы, еще пока рано. Тем важнее любое дипломатическое и прочее взаимодействие, чтобы существующие сегодня проблемы преодолеть», — сказал парламентарий.

При этом далеко не все государства хотят активно снабжать Запад оружием, считает Новиков.

«Я бы разделил риторику и практику. На уровне риторики все западные страны будут вынуждены продолжать демонстрировать свою солидарность с США, между собой, евроатлантическую солидарность. А вот степень помощи может быть разной — выделить средства и отправить военную технику, а также смертоносные вооружения — это несколько разные вещи. Было бы очень разумно со стороны европейских государств не доводить дело до поставок вооружений, которые сегодня, к сожалению, уже идут, которые будут служить затягиванию украинской ситуации и гибели большого количества людей. В конце концов стоическую ответственность за такие вещи придется нести», — пояснил депутат.

Дипломатическая дискуссия

Новиков также исключил, что между Западом и Россией могут идти закрытые переговоры о ситуации на Украине.

«Нужно отметить, что всегда, когда существуют дипломатические отношения между странами, а иногда и тогда, когда они разрываются, контакты на рабочем уровне продолжают происходить. Это вовсе не является поводом, чтобы называть их тайными переговорами. Взаимодействие между Россией и странами Запада хотя и находится на весьма низком уровне сегодня, тем не менее, сами контакты продолжаются. Пусть и не в максимально интенсивной степени, но идет поиск выхода из тех тупиков, которые сегодня сложились», — заключил он.

Издание Foreign Policy опубликовало статью эксперта Института Хадсона в Вашингтоне Питера Рафа. Он написал, что Германия выступает против унижения России и готова для этого прекратить помощь Украине. Такие выводы он сделал из якобы «тайных переговоров» Москвы и Берлина.

«Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило», — говорится в материале.

Ранее газета Der Tagesspiegel сообщила, что Киев не получил ни одной единицы тяжелой бронетехники, которые были обещаны Германией.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил Берлин в замедлении процесса одобрения поставок вооружений Киеву.