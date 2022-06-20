На Украине заявили о готовности «воевать лопатами» без оружия Запада

Кулеба заявил о готовности ВСУ «воевать лопатами» при прекращении поставок оружия Запада

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал тему поставок военной помощи стране. Об этом он высказался в интервью немецкому телеканалу ARD.

«Воевать лопатами»

Кулеба заявил о готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) «воевать лопатами» в том случае, если Запад примет решение о прекращении поставок оружия. По его словам, военную помощь могут прислать позже и Киев поблагодарит за нее, «но тогда многое будет проиграно, много людей погибнет».

Если у нас не будет оружия, то мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться Дмитрий Кулеба глава МИД Украины

Министр добавил, что Западу не следует поддерживать идею о том, что Украина начнет охотнее соглашаться на уступки без поставок вооружений. При этом он признал, что военные ресурсы Киева значительно уступают возможностям Москвы.

Ранее Кулеба призывал Запад «помочь Украине победить». По его мнению, страны НАТО «должны игнорировать призывы к дипломатическому урегулированию» и поддерживать Киев, поставляя ему современные тяжелые вооружения в большом количестве.

Нехватка оружия

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что стране не хватает вооружения, которое ей поставляет Запад. По ее словам, страны передали Киеву только 10 процентов от запрашиваемого объема помощи.

10 процентов оружия поставил Запад Украине

Глава Минобороны Украины Алексей Резников добавил, что поставленного стране оружия достаточно для борьбы с любыми войсками Европы, но не с российскими. Его британский коллега Бен Уоллес заявлял о превосходстве артиллерии России перед ресурсами Украины в 20 раз.

Договоренности Запада

16 июня стадо известно, что у западных стран существуют договоренности о том, какие виды оружия не следует поставлять Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе решили не передавать Киеву самолеты и танки. Макрон добавил, что Украина знает о существовании этого соглашения.

Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией Эммануэль Макрон президент Франции

По мнению министра иностранных дел Польши и действующего депутата Европарламента Радослава Сикорского, Европа обладает правом передать Украине ядерное оружие. Он обвинил Россию в якобы нарушении положений Будапештского меморандума, что дает Западу возможность «подарить Украине ядерные боеголовки».

Британский министр обороны Уоллес заявлял, что у ряда западных стран «мало чего осталось на полках» из вооружения. Он также сообщал, что украинские войска не могут использовать западное оружие из-за отсутствия подготовки.

Объемы помощи Украине

16 мая главы МИД стран Европейского союза решили выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 500 миллионов евро. Таким образом, общая сумма поддержки Киева достигнет двух миллиардов евро. Верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что средства, выделенные Украине в рамках общеевропейского фонда, остаются только «вершиной айсберга».

Кроме того, Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка. Законопроект о дополнительной помощи Киеву в мае также подписал президент США Джо Байден. Согласно документу, Украина получит 40 миллиардов долларов.

Спецоперация России на Украине Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).