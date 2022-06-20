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В Европе заявили о риске остаться зимой без газа

Министр энергетики Нидерландов Йеттен: Европа может не заполнить газохранилища к зиме

Fabian Bimmer

Европа и, в частности, Нидерланды не смогут заполнить в достаточной степени газохранилища к зиме. Об этом заявил нидерландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен, передает РИА Новости.

По его словам, из-за быстрого сокращения общих поставок газа из России есть риск остаться без необходимых объемов топлива. В связи с этим власти Нидерландов активно принимают дополнительные меры, в частности, отменяя ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год.

Ранее сообщалось, что необходимость сократить потребление газа уже заставила Германию решиться на возобновление работы угольных электростанций, чтобы избежать дефицита топлива зимой. Аналогичные меры оценивает и Австрия.

«Газпром» в июне объявил, что вынужден сократить поставки газа в Европу по «Северному потоку» на фоне проблем с возвратом из ремонта необходимых для прокачки агрегатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки в полном объеме возможны при возвращении отремонтированных турбин.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Марина Совина
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