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В Госдуме порассуждали над происхождением ударивших по буровым платформам ракет

Депутат Водолацкий: ударившие по буровым платформам ракеты могут быть из США или Британии
Виктор Водолацкий

Виктор Водолацкий. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Ракеты, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по буровым платформам в Крыму, могли быть сделаны в Великобритании или в США. Такое предположение допустил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«Учитывая, что большинство вооружений у украинских военных британского и американского происхождения, это ракеты этих двух государств, которые является достаточно точными и имеют необходимую дальность поражения», — объяснил депутат.

Об ударе ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» 20 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате обстрела пострадали три человека. Поиски нескольких рабочих продолжаются до сих пор.

Позднее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что количество пострадавших увеличилось до пяти. По ее словам, у двоих пострадавших — ожоги ноги, у одного медики диагностировали осколочное ранение ноги.

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