Росгвардия сформулирует требования для перспективного робота «Маркер»

ОПК: Росгвардия до конца 2022 года сформулирует технические требования для робота «Маркер»

Росгвардия до конца 2022 года сформулирует технические требования для создания серийной версии перспективного робота «Маркер». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Уточняется, что в настоящее время идет выяснение возможностей и технических ограничений инновационной разработки, по его итогам заказчик обозначит необходимые задачи, на их основе будет создано техническое задание для проведения опытно-конструкторской работы.

«На первом этапе Росгвардию интересует, скажем так, "монотонный" функционал робота — патрулирование по периметру объекта. Второй этап — применение "Маркеров" со специальной нагрузкой», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что речь пойдет не о летальных вооружениях, а о средствах перехвата беспилотных летательных аппаратов, в том числе разнообразные сетки и комплексы радиоэлектронной борьбы.

В феврале исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал об испытаниях робототехнического комплекса «Маркер». Робот прошел испытания в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО).