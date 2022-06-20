Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Росгвардия сформулирует требования для перспективного робота «Маркер»

ОПК: Росгвардия до конца 2022 года сформулирует технические требования для робота «Маркер»

Фото: Иван Сураев/ РИА Новости

Росгвардия до конца 2022 года сформулирует технические требования для создания серийной версии перспективного робота «Маркер». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Уточняется, что в настоящее время идет выяснение возможностей и технических ограничений инновационной разработки, по его итогам заказчик обозначит необходимые задачи, на их основе будет создано техническое задание для проведения опытно-конструкторской работы.

«На первом этапе Росгвардию интересует, скажем так, "монотонный" функционал робота — патрулирование по периметру объекта. Второй этап — применение "Маркеров" со специальной нагрузкой», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что речь пойдет не о летальных вооружениях, а о средствах перехвата беспилотных летательных аппаратов, в том числе разнообразные сетки и комплексы радиоэлектронной борьбы.

В феврале исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал об испытаниях робототехнического комплекса «Маркер». Робот прошел испытания в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО).

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о «тайных переговорах» России и ФРГ из-за Украины
Бывшая чиновница заявила о признании Трампом поражения на выборах
Росгвардия сформулирует требования для перспективного робота «Маркер»
Туристка посетила Индию и оскорбилась нелестным мнением о красоте русских женщин
Россияне сравнили детский аттракцион с подготовкой к полетам в космос
На российском острове нашли кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет
На заводе в российском регионе предложили возобновить производство самолетов
Стеснявшаяся своей большой груди британка разбогатела на ней
США испугались «гипотетического» вмешательства российских хакеров в выборы
В России допустили возрождение «Жигулей»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.