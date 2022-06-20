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Спорт

«Спартак» оценил отстранение поляка от сборной из-за выступлений за клуб

В «Спартаке» заявили, что не могут критиковать решение сборной Польши отстранить Рыбуса
Мацей Рыбус

Мацей Рыбус. Фото: Елена Рыбакова / РИА Новости

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов оценил отстранение защитника команды Мацея Рыбуса от чемпионата мира по футболу 2022 года из-за выступлений за клуб. Его слова приводит «Чемпионат.com».

В «Спартаке» заявили, что не могут критиковать решение сборной Польши. «Мацей подписал соглашение со "Спартаком", клуб в него верит, а сам игрок готовится к началу сборов вместе с командой», — подчеркнул Зеленов.

Об отстранении Рыбуса от выступлений за сборную Польши из-за перехода в российский клуб стало известно ранее 20 июня. Футболист не будет вызван на сентябрьский сбор национальной команды, а также пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре.

Рыбус перешел из «Локомотива» в «Спартак» 11 июня. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года. Он провел за сборную Польши 66 матчей. На счету защитника два гола и 14 результативных передач.

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