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Сергей Селин поддержал идею о создании евразийского «Оскара»

Сергей Селин поддержал идею Никиты Михалкова о создании евразийского аналога «Оскара»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Сергей Селин рассказал в интервью «Газете.Ru», что поддерживает идею режиссера Никиты Михалкова создать евразийский аналог премии «Оскар».

«Думаю, эту идею вполне можно осуществить. Россия — исторически великая и сильная страна. Мы всегда были, есть и будем частью как Европы, так и Азии. Мне понятно предложение Михалкова, его патриотические чувства. Пока все существует только на словах, но мне кажется, что такую премию удастся "раскрутить"», — высказался звезда сериала «Улицы разбитых фонарей».

Ранее Никита Михалков предложил создать альтернативный «Оскар». Он подчеркнул, что на премию «не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность». Журналист Леонид Павлючик в свою очередь раскритиковал идею Михалкова, назвав это попыткой получить деньги из государственного бюджета.

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