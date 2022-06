Политик допустил грубую оговорку в эфире и был высмеян в сети

Британский министр Скалли допустил грубую оговорку, выступая в шоу Good Morning Britain

Британский министр по делам малого бизнеса и депутат Пол Скалли случайно произнес грубое слово, выступая в прямом эфире в программе Good Morning Britain на телеканале ITV. Видео, на котором он допустил оговорку в шоу, в Twitter разместил пользователь с ником Nooruddean, многие зрители высмеяли политика.

Согласно Daily Record, Скалли обсуждал с ведущими программы, как премьер-министр Британии Борис Джонсон будет справляться после отставки его советника по этике Кристофера Гейдта.

«В конце концов, политики, включая министров, несут ответственность [за свои поступки] на бредовых... на избирательных участках», — сказал Скалли. В своей речи вместо словосочетания at the ballot box — «у урны для голосования», а также «на избирательном участке», «на выборах» — он сначала произнес at the bollock. Слово bollock в английском языке может переводиться как «вздор» или «ерунда», а также использоваться для обозначения мужских половых органов.

В Twitter ролик с оговоркой собрал больше 140 тысяч просмотров. «Пол Скалли мог бы сделать карьеру в стендапе», «Кажется, впервые в жизни он сказал правду», «Как вы думаете, он сделал это на спор или просто не умеет толком говорить?», — поиронизировали юзеры над политиком. Они также назвали оплошность министра идеальной ошибкой по Фрейду.

Об отставке Гейдта сообщалось 15 июня. Отмечалось, что такое решение бывший советник по этике принял на фоне скандала с вечеринками, которые Джонсон устраивал во время жестких коронавирусных ограничений.