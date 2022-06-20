Нарколог назвал эффективный способ бросить курить

Нарколог Лазарев: лучшими способами бросить курить являются психотерапия и медикаменты

Нарколог, психиатр и психотерапевт Игорь Лазарев назвал самый эффективный способ расстаться с одной из самых распространенных вредных привычек — курением. В интервью «Известиям» он назвал лучшими способами отказа от никотиновой зависимости психотерапию и медикаменты.

«Никотиновая зависимость — такая же зависимость, как алкогольная или наркотическая. Процент людей, которые самостоятельно и быстро бросили курить, небольшой — около девяти процентов. Конечно, как и в лечении любой зависимости, рассчитывать на быстрый результат или на чудо неправильно», — комментирует эксперт.

Нарколог предупредил, что в случае резкого отказа от курения у человека зачастую возникает абстинентный синдром, появляется раздражительность и даже бессонница. Из-за долгого дискомфорта человек срывается и возвращается к вредной привычке.

Игорь Лазарев пояснил, что поэтому на первых этапах пациенту прописывают медикаменты, помогающие безболезненно пережить синдром отмены.

Затем на помощь приходят психологические методики в лечении никотиновой зависимости, одной из которых является мотивационное интервью.

«Вы садитесь с человеком и составляете таблицу аргументов за и против курения. Обычно минусы перевешивают плюсы, демонстрируя пациенту то, что никотиновая зависимость приносит гораздо больше вреда, чем пользы», — добавил эксперт и призвал обращаться за помощью.

Ранее врач Томми Митчелл назвал курение одной из вредных привычек, разрушающих не только здоровье, но и отношения. Немногие готовы мириться с постоянным запахом табака от партнера.

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