Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Нарколог назвал эффективный способ бросить курить

Нарколог Лазарев: лучшими способами бросить курить являются психотерапия и медикаменты

Фото: Unsplash

Нарколог, психиатр и психотерапевт Игорь Лазарев назвал самый эффективный способ расстаться с одной из самых распространенных вредных привычек — курением. В интервью «Известиям» он назвал лучшими способами отказа от никотиновой зависимости психотерапию и медикаменты.

«Никотиновая зависимость — такая же зависимость, как алкогольная или наркотическая. Процент людей, которые самостоятельно и быстро бросили курить, небольшой — около девяти процентов. Конечно, как и в лечении любой зависимости, рассчитывать на быстрый результат или на чудо неправильно», — комментирует эксперт.

Материалы по теме:
«Американские онкологи были поражены увиденным» СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
«Американские онкологи были поражены увиденным»СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
31 марта 2021
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017

Нарколог предупредил, что в случае резкого отказа от курения у человека зачастую возникает абстинентный синдром, появляется раздражительность и даже бессонница. Из-за долгого дискомфорта человек срывается и возвращается к вредной привычке.

Игорь Лазарев пояснил, что поэтому на первых этапах пациенту прописывают медикаменты, помогающие безболезненно пережить синдром отмены.

Затем на помощь приходят психологические методики в лечении никотиновой зависимости, одной из которых является мотивационное интервью.

«Вы садитесь с человеком и составляете таблицу аргументов за и против курения. Обычно минусы перевешивают плюсы, демонстрируя пациенту то, что никотиновая зависимость приносит гораздо больше вреда, чем пользы», — добавил эксперт и призвал обращаться за помощью.

Ранее врач Томми Митчелл назвал курение одной из вредных привычек, разрушающих не только здоровье, но и отношения. Немногие готовы мириться с постоянным запахом табака от партнера.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Командированным в Донбасс выплатят зарплату в двойном размере
США и Канада признали сложность отказа от российской нефти для Европы
Перечислены районы Москвы с наиболее подорожавшими квартирами
Посла ЕС в России вызвали в МИД из-за транзитной блокады Калининграда
В ЛНР назвали число украинских военных в Лисичанске
Минобороны рассказало о провокации ВСУ с обстрелом жилых кварталов Харькова
По факту обстрела поселка в Брянской области возбудят дело
Нарколог назвал эффективный способ бросить курить
В ЛНР рассказали о покинувших «Азот» мирных жителях
Ярмольник прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.