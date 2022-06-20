Чемпионка ОИ оценила использование фото Большунова для мотивации норвежцев

Степанова сочла историю о фото Большунова у норвежцев призывом вернуть россиян на турниры

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова оценила использование норвежским тренером фотографии российского лыжника Александра Большунова. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Лыжница сочла эту историю скрытым призывом вернуть российских спортсменов на международные турниры. Также фото могут использовать для мотивации спортсменов. «Надо отдать должное норвежцам, там лыжники — настоящие звезды, говорят с первых полос газет и на ТВ. В других странах после сезона лыжники пропадают с радаров. Большунов там, возможно, большая звезда, чем в России. Если будет так, что Александр не сможет выступать на Кубке мира в следующем сезоне, то аудитория упадет», — заявила Степанова.

Ранее норвежский тренер по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал, что Большунов был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить. По словам специалиста, без фото россиянина спортсмены думают, что можно тратить больше времени на отдых и все равно хорошо выступать, однако такие мысли ошибочны.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. Также на его счету четыре серебра и две бронзы Игр. На чемпионатах мира россиянин восемь раз поднимался на подиум, в том числе завоевал золото в скиатлоне на турнире в 2021 году.