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В Грузии назвали решение ЕК по Украине и Молдавии «поощрительным авансом»

Премьер Грузии назвал рекомендацию ЕК по статусу для Украины «поощрительным авансом»
Ираклий Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили. Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Решение Еврокомиссии (ЕК) рекомендовать Украине и Молдавии статус кандидатов в Европейский союз (ЕС) является «поощрительным авансом», и в будущем этим странам все равно придется провести требуемые реформы. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, его цитирует «Sputnik Ближнее зарубежье».

Речь идет о решении ЕК, которое было принято 17 июня. Комиссия выдвинула Киеву и Кишиневу ряд условий для интеграции, которые те обязались выполнить. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение историческим. Грузия, которая также подавала заявку на этот статус, получить его не смогла.

«В нашем случае все наоборот. Мы должны сначала выполнить все условия, осуществить реформы, и только после этого Грузия получит статус», — предположил Гарибашвили.

Ранее председатель правящей партии республики «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе объяснил решение Еврокомиссии «географическим фактором». Он указал, что Тбилиси обидно из-за позиции Брюсселя, но власти «понимают его».

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Алевтина Запольская
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