Российские компании задумались над новыми способами и маршрутами экспорта угля

«Ъ» заявил, что угольный бизнес РФ попросил власти расширить возможности экспорта по Амуру

Российские угольные компании задумались над новыми способами и маршрутами экспорта своей продукции, в том числе попросили власти расширить перевозки водным путем, по реке Амур, или ускорить расширение Восточного полигона железных дорог. Об этом заявил «Коммерсантъ».

Таким образом бизнес в условиях санкций сформулировал предложения по поддержке отрасли, которые отражены в докладе Минэнерго о реализации программы развития угольной промышленности до 2035 года.

Основными пунктами стало расширение Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и железнодорожной сети в Хабаровском крае, а также увеличение пропускной способности пограничных пунктов с Китаем.

Также промышленники попросили организовать дополнительные мощности балкерного флота в рамках государственно-частного партнерства. Транспортировка угля по Амуру позволила бы снять часть нагрузки с узких мест БАМа. Угольщики также попросили предоставить им возможность государственного субсидирования процентной ставки по кредитам.

Среди прочего отрасль подчеркнула важность усилия МИД России для того, чтобы Турция не ввела угольное эмбарго вслед за странами Евросоюза на импорт продукции.

В докладе Минэнерго отмечается, что ситуация в угольной сфере остается напряженной, поскольку из-за санкций контрагенты отказались от выполнения контрактов, нарушились логистические цепочки, возникли затруднения с фрахтованием судов и обслуживанием оборудования.

Экспорт российского угля в марте сократился на 5 процентов в годовом выражении, а в первом квартале — на 2,2 процента. После того, как Европа начала отказываться от поставок из России, поставщики не смогли оперативно перенаправить товар в Азию. Европа в первый месяц весны снизила импорт российского угля почти в два раза — до 3 миллионов тонн.