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Замглавы полиции Магнитогорска отправили в СИЗО за получение взятки

Замглавы полиции Магнитогорска Ахметова отправили в СИЗО за получение взятки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Магнитогорска отправил в СИЗО заместителя начальника управления полиции Мурата Ахметова, обвиняемого в получении взятки. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает «Интерфакс».

Он будет находиться под арестом до 17 августа. По данным следствия, высокопоставленный полицейский получил деньги от местного жителя, чтобы того не привлекли к уголовной ответственности за преступление. Как пишет URA.RU со ссылкой на источник, речь идет о сумме в 625 тысяч рублей.

Ахметов был задержан с поличным сотрудниками ФСБ 17 июня. После этого управление МВД по Челябинской области начало служебную проверку на причастность замглавы к противоправной деятельности. Его отстранили от службы, в случае подтверждения вины он будет уволен, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что начальника отдела омской ГИБДД осудили за сдачу экзаменов вместо водителей.

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