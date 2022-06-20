Британское издание выплатит компенсацию украинской теннисистке за свою статью

The Telegraph выплатит компенсацию украинской теннисистке Ястремской за статью о допинге

Британское издание The Telegraph выплатит украинской теннисистке Даяне Ястремской компенсацию за статью, в которой ее и ее отца обвинили в попытках скрыть вину в допинговом деле. Об этом сообщается на сайте газеты.

Представители издания принесли извинения Ястремской и ее отцу и согласились заплатить за моральный и репутационный ущерб, нанесенный статьей. Материал был удален с сайта газеты.

В статье The Telegraph говорилось, что теннисистка пыталась объяснить попадание запрещенного препарата в организм сексом со молодым человеком. Тот утверждал, что отец теннисистки попросил его взять вину на себя. Однако антидопинговый трибунал Международной федерации тенниса (ITF) признал Ястремскую невиновной.

20-летняя Ястремская была отстранена от соревнований 24 ноября 2020 года после положительного допинг-теста. В ее организме нашли метаболиты запрещенного вещества — местеролона. В данный момент она занимает 74-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).