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Спорт

Быстров дал совет перешедшему из «Спартака» в «Зенит» игроку сборной России

Быстров посоветовал Бакаеву проявлять себя на поле и приносить пользу «Зениту»

Фото: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит». Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Какой ему дам совет? Проявлять себя на поле и забивать голы, приносить пользу "Зениту"», — рассказал игрок. Он также отметил, что Бакаев не смог проявить себя в «Спартаке» в полной мере.

Бакаев подписал контракт с «Зенитом» 15 июня на правах свободного агента на три года с возможностью продления еще на сезон. В конце мая соглашения полузащитника со «Спартаком» истекло. Он является воспитанником красно-белых.

Быстров в 2005 году перешел из «Зенита» в «Спартак». Спустя четыре года полузащитник вернулся в петербургский клуб. В 2018-м хавбек завершил карьеру.

Алексей Гусев
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