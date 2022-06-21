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Бывших милиционеров вновь осудят за двойное убийство девушек 20 лет назад

В Башкирии отменили оправдательный приговор по делу о двойном убийстве в Клюквенной пади

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Бурятии отменил оправдательный приговор по делу об убийстве двух девушек в местности Клюквенная падь, совершенном 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Дело направили обратно в Кабанский районный суд, оно будет рассмотрено новым составом. В марте этого года присяжные сочли недоказанной вину бывших милиционеров Дмитрия Истомина и Евгения Инкина, обвиняемых по этому делу. После отмены приговора они вновь предстанут перед судом.

О преступлении стало известно в августе 2002 года. Тогда в 50 километрах от Байкала в яме были найдены обгоревшие тела 17-летней и 18-летней девушек с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что одна из них была студенткой медицинского колледжа, а вторая окончила местную школу. Изначально найти виновных в их гибели следователям не удалось.

В течение 17 лет дело оставалось нераскрытым, а в 2019 году появилась новая свидетельница — их знакомая. Она сказала, что долгое время молчала, так боялась за свою жизнь. Выяснилось, что в ночь на 10 августа 2002 года двое сотрудников милиции с девушками приехали в лес. Компания распивала спиртные напитки. Позже между милиционерами и потерпевшими возникла ссора, во время которой обвиняемые зарубили потерпевших топором, после чего попытались сжечь их тела. По словам свидетельницы, ей удалось спастись, так как в тот день ее в компании подозреваемых заметил охотник и предложил увезти в поселок на мотоцикле.

В декабре 2019 года в СКР сообщили о возобновлении расследования и задержании двоих подозреваемых — сотрудника охраны Дмитрия Истомина и экс-сотрудника МВД Евгения Инкина.

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Елизавета Новикова
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