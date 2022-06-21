Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Военкор рассказала о звонке из Чечни из-за ситуации с Тайрой из «Азова»

Военкор Куксенкова рассказала о звонке министра Дудаева из-за обмена Тайры из «Азова»
Ахмед Дудаев

Ахмед Дудаев . Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Министр информации Чечни Ахмед Дудаев позвонил военному корреспонденту Ирине Куксенковой, чтобы разъяснить ситуацию с обменом бывшей участницы батальона «Азов» Юлии Паевской (позывной Тайра). Об этом журналистка рассказала в своем Telegram-канале.

«[Дудаев] с полной ответственностью заявил, что ни Иса Хачукаев, ни [заместитель представителя главы Чечни в Крыму] Мурад Саидов никакого отношения к тому, что Тайра оказалась на Украине, не имеют. Если так, то это хорошо и дальнейший круг поисков сужается», — написала Куксенкова.

Материалы по теме:
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022
Свободные радикалы. Как украинские националисты превратили добровольческий батальон «Азов» в теневое государство
Свободные радикалы.Как украинские националисты превратили добровольческий батальон «Азов» в теневое государство
30 мая 2022

По ее словам, чеченский министр обвинил ее в провокациях и подрыве авторитета республики. При этом военкор подчеркнула, что знает, как «чеченцы отчаянно воюют и проливают свою кровь». Куксенкова отметила, что ситуация с обменом Паевской — не про национальность, а про коррупцию. «Мы — военкоры — всего лишь стараемся разобраться в ситуации и докопаться до истины. А уж кто выдал Украине нацистку Тайру — житель Ивановской области, Башкирии или Чечни — это даже не вопрос», уточнила она, добавив, что, по данным ее источников, вопросом сына Саидова Адама Гриценко, являющегося гражданином Украины, занимался заместитель начальника Главного управления разведки Украины полковник Дмитрий Усов.

«Он [Усов] выпустил Гриценко из-под стражи в Запорожье, после того как Тайра оказалась на Украине. В общем, думаю, что правоохранительные органы разберутся, кто и по чьему указанию отпустил нацистку. Все, чего бы хотелось мне, — это правды», — заключила она.

Ранее, 19 июня, Кусенкова сообщила, что в Донецкой народной республике (ДНР) ожидаются «большие разборки» из-за обмена бывшей участницы батальона «Азов». Появились сообщения, что Паевскую обменяли на Гриценко, однако подтверждений не последовало. Позже глава Чечни опроверг эти сведения. «Адам Гриценко является гражданином Украины и, по свидетельствам его же отца, он до сих пор находится в плену в собственной стране. Менять украинских граждан на украинских нацистов — не моя прерогатива, и такие вопросы не входят в мою компетенцию», — заявил он.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Патрушев анонсировал скорый ответ на блокаду Калининграда
Путин рассказал о «череде испытаний» России
В работе популярных интернет-сервисов произошел глобальный сбой
Путин назвал сроки поставки первого «Сармата» на боевое дежурство
Евросоюз начал искать новую мишень для санкций против России
В ЛНР рассказали о возможном расстреле ВСУ своих же солдат на «Азоте»
Украинские резервисты сдались в плен под Северодонецком
Российские военные начали получать комплексы С-500
Путин оценил действия российских военных на Донбассе
Госдума легализовала параллельный импорт в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.