Военкор рассказала о звонке из Чечни из-за ситуации с Тайрой из «Азова»

Военкор Куксенкова рассказала о звонке министра Дудаева из-за обмена Тайры из «Азова»

Министр информации Чечни Ахмед Дудаев позвонил военному корреспонденту Ирине Куксенковой, чтобы разъяснить ситуацию с обменом бывшей участницы батальона «Азов» Юлии Паевской (позывной Тайра). Об этом журналистка рассказала в своем Telegram-канале.

«[Дудаев] с полной ответственностью заявил, что ни Иса Хачукаев, ни [заместитель представителя главы Чечни в Крыму] Мурад Саидов никакого отношения к тому, что Тайра оказалась на Украине, не имеют. Если так, то это хорошо и дальнейший круг поисков сужается», — написала Куксенкова.

По ее словам, чеченский министр обвинил ее в провокациях и подрыве авторитета республики. При этом военкор подчеркнула, что знает, как «чеченцы отчаянно воюют и проливают свою кровь». Куксенкова отметила, что ситуация с обменом Паевской — не про национальность, а про коррупцию. «Мы — военкоры — всего лишь стараемся разобраться в ситуации и докопаться до истины. А уж кто выдал Украине нацистку Тайру — житель Ивановской области, Башкирии или Чечни — это даже не вопрос», уточнила она, добавив, что, по данным ее источников, вопросом сына Саидова Адама Гриценко, являющегося гражданином Украины, занимался заместитель начальника Главного управления разведки Украины полковник Дмитрий Усов.

«Он [Усов] выпустил Гриценко из-под стражи в Запорожье, после того как Тайра оказалась на Украине. В общем, думаю, что правоохранительные органы разберутся, кто и по чьему указанию отпустил нацистку. Все, чего бы хотелось мне, — это правды», — заключила она.

Ранее, 19 июня, Кусенкова сообщила, что в Донецкой народной республике (ДНР) ожидаются «большие разборки» из-за обмена бывшей участницы батальона «Азов». Появились сообщения, что Паевскую обменяли на Гриценко, однако подтверждений не последовало. Позже глава Чечни опроверг эти сведения. «Адам Гриценко является гражданином Украины и, по свидетельствам его же отца, он до сих пор находится в плену в собственной стране. Менять украинских граждан на украинских нацистов — не моя прерогатива, и такие вопросы не входят в мою компетенцию», — заявил он.