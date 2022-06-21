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Спорт

Чемпионка ОИ рассказала о предвзятом отношении мужчин к российским спортсменкам

Чемпионка ОИ Шишкина рассказала о предвзятом отношении мужчин к российским спортсменкам
Алла Шишкина

Алла Шишкина. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, что многие мужчины предвзято относятся к российским спортсменкам. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, это относится к синхронисткам, фигуристкам, а также представительницам художественной гимнастики. «У многих складывается ложное впечатление, что эти девушки достаточно поверхностные, им лишь бы выскочить замуж за какого-нибудь богатого мужика. Так бывает, но далеко не всегда», — рассказала Шишкина.

Спортсменка также вспомнила, что после одного из интервью ей написало множество удивленных мужчин. «Люди увидели, что у меня есть мозги», — добавила Шишкина.

Синхронистка завоевывала золотые медали в групповых выступлениях на Олимпиадах 2012, 2016 и 2020 годов. В ее активе также 14 побед на чемпионатах мира и пять — на первенствах Европы.

Алексей Гусев
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