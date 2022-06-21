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Россияне раскрыли причины нежелания уходить в отпуск

«Зарплата.ру»: 46 процентов россиян не могут отгулять отпуск из-за занятости на работе

Фото: Israel Andrade / Unsplash

Большинство россиян, пропускающих отпуск, признались, что не могут отправиться отдыхать из-за рабочей необходимости. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса «Зарплата.ру», пишет ТАСС.

Чуть больше половины участников опроса (56 процентов) заявили, что используют все дни отпуска до конца года. Категорически не успевают отгулять положенный отдых 17 процентов, еще 27 процентов респондентов раскрыли, что стараются использовать отпуск, но «не всегда получается».

Так, самой распространенной причиной нежелания уходить в отпуск стала высокая занятость на работе — ее назвали 46 процентов участников опроса. Еще 23 процента россиян рассказали, что стараются накопить «подушку безопасности». Семь процентов респондентов не могут отгулять дни из-за невозможности передать свои дела коллегам, еще пять процентов продолжают работать из-за того, что их отпускные дни пересекаются с датами отдыха других работников. По четыре процента опрошенных заявили, что им мешает «серая» зарплата или страх обратиться к руководителю, который «с нежеланием отпускает сотрудников в отпуск».

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Три процента россиян не стремятся идти в отпуск, так как им скучно; оставшиеся восемь процентов затруднились дать ответ. Отмечалось, что у 50 процентов респондентов до конца года накапливается от одной до двух отпускных недель, у 32 процентов — от одного до семи дней, по семь процентов — варианты от трех до четырех недель и более 28 дней, у четырех процентов — от двух до трех недель.

Ранее известный путешественник, член Союза кругосветчиков России Валерий Шанин раскрыл секрет удачных фотографий из отпуска. По его словам, необходимо иметь собственную фишку, которая будет отличать ваши фотографии от других.

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Дарья Рыбак
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