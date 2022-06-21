Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме высказались о перспективах вступления Финляндии и Швеции в НАТО

В Госдуме сочли вступление Финляндии и Швеции в НАТО перспективой среднесрочного будущего

Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО является перспективой среднесрочного будущего, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Его высказывание приводят «Известия».

По мнению парламентария, к моменту вступления Финляндии и Швеции Североатлантический альянс может перестать существовать как образование.

«Перед НАТО встала дилемма в самоопределении: НАТО — это демократический альянс, каждая страна-участник которого имеет право голоса, или же это сборище вассалов США, которые по команде из Вашингтона примут любое его решение», — пояснил Белик.

Он предположил, что до сентября этого года вопрос вступления Финляндии в блок вряд ли решится, так как официальный Хельсинки не намерен выдать людей, которых считает пострадавшими от турецкого режима, а в Анкаре жестко относятся к тому, что Финляндия и Швеция не признают законных требований Турции.

Накануне президент Саули Ниинисте рассказал, что Финляндия не станет членом НАТО до сентября из-за Турции.

До этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и правительство страны активно выступали против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган мотивировал это тем, что члены Рабочей партии Курдистана и «Отрядов народной самообороны», которые признаны Анкарой террористическими, «присутствуют в парламенте Швеции», «проводят демонстрации на улицах Стокгольма» и дают интервью шведским и финским телеканалам.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Порт Мариуполя покинуло первое иностранное судно
Парикмахер раскрыл связь между стрижкой человека и его характером
Украине стало негде производить бензин
Дочь Владимира Машкова прекратила общаться с отцом
В России оценили нехватку IT-специалистов из-за их отъезда
В российском городе обнаружили замаскированные под туалет игровые автоматы
Доктор Мясников перечислил порядок действий при ожоге борщевиком
Медведев прокомментировал вступление сына в «Единую Россию»
Крупнейший видеоресурс России получит обновление
Россиянин сжег заживо не заплатившего ему за водительские услуги знакомого
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.