Россиян предупредили о «бьющей рекорды» ошибке при поступлении в вузы

MAXIMUM Education: при поступлении в вузы абитуриенты часто не укладываются в сроки приема

Абитуриенты российских вузов часто не укладываются в сроки приема документов — это самая распространенная причина непопадания в выбранный вуз, которая «бьет рекорды» из года в год. О главной ошибке при поступлении «Ленту.ру» предупредил директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов.

Из года в год эта причина непопадания в выбранный вуз бьет рекорды: абитуриенты не приносят нужные документы в срок, опаздывают с подачей документов на подтверждение баллов за индивидуальные достижения, не успевают подать свое согласие в тот вуз, в который проходят по баллам. Стоит помнить о том, что сроки и правила приема, список необходимых документов, количество проходных баллов, наличие отсрочки от армии, предоставление общежития — все эти пункты могут отличаться у разных учебных заведений. Если по специальности нужно сдавать внутренние экзамены, прием документов заканчивается на неделю-две раньше Александр Хвостов директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education

Также он дал абитуриентам «банальный, но работающий» совет: заранее изучать правила приема в интересующий вуз. Хвостов уточнил, что это можно сделать на различных сервисах и ресурсах.

Кроме того, поступающим стоит знать свои права, добавил собеседник «Ленты.ру». «Не редки ситуации, когда вуз просит "сразу предоставлять оригинал аттестата и заявление о согласии на зачисление", аргументируя это тем, что таким образом абитуриент повышает свои шансы на поступление. Это совсем не так», — сказал Хвостов.

До начала этапа зачисления с 31 июля до 3 августа оригинал аттестата предоставлять не нужно, поэтому такая просьба от вуза является попыткой «привязать» к себе абитуриента, подчеркнул Хвостов. В случае, если учебное заведение настаивает на оригинале документа, следует просить письменного ответа от секретаря приемной комиссии, так как такие требования являются нарушением прав поступающих.

Ранее на горячей линии Минобрнауки рассказали, что после выхода России из Болонской системы правила для абитуриентов никак не изменятся, а система поступления останется той же.