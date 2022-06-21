Украинские резервисты сдались в плен под Северодонецком

Украинские резервисты сдались в плен под Сиротино в пригороде Северодонецка

Украинские резервисты сдались в плен под Сиротино в пригороде Северодонецка, не оказывая сопротивления. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По его данным, всего сдались в плен девять человек, все они — жители Северодонецка, Львова, Тернополя, Винницы и Харьковской области. Украинские резервисты были мобилизованы в мае, их прикрепили к воинской части 3035.

Северодонецк находится под контролем российских войск и Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), однако силы Украины продолжают контролировать промышленную зону комбината «Азот», где также находятся местные жители. Помимо этого, сейчас в город практически невозможно доставить гуманитарную помощь.

В мае стало известно, что военные из 115-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали обращение к президенту Владимиру Зеленскому и главнокомандующему войск Украины Валерию Залужному, в котором заявили об отказе выполнять боевые задачи в Северодонецке из-за плохого обеспечения. После обращения военных отправили в следственный изолятор по обвинению в дезертирстве.

24 февраля было объявлено о начале спецоперации в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. Украинские власти после этого ввели военное положение в стране и объявили о всеобщей мобилизации.