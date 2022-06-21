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РПЛ опубликовала расписание на следующий сезон

РПЛ опубликовала расписание на следующий сезон, чемпионат начнется 15 июля

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Стало известно расписание матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) на сезон-2022/2023. Оно опубликовано на официальном сайте организации.

Чемпионат страны начнется 15 июля. В первом туре ЦСКА примет «Урал», «Спартак» на выезде сыграет с «Ахматом», «Зенит» в гостях встретится с «Химками», а «Динамо» дома проведет поединок с «Ростовом».

Сезон завершится 3 июня следующего года. Команды проведут все заключительные матчи турнира в один день. Последние четыре чемпионата России выиграл «Зенит».

Ранее во вторник, 21 июня, Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до 30 июня 2023 года. Там заявили, что разрешение было продлено с целью помощи игрокам, клубам и тренерам, пострадавшим от ситуации на Украине.

Алексей Гусев
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