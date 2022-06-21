Володин отреагировал на готовность Кулебы «воевать лопатами» с Россией

Володин заявил, что власти Киева «разбегутся», если НАТО прекратит поставки оружия Украине

Если власти Киева решат взять в руки лопату — они сделают это для того, чтобы попозировать. Об этом, реагируя на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности «воевать лопатами» с Россией, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В интервью немецкому телеканалу Кулеба сообщил о готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) «воевать лопатами» и защищаться в том случае, если Запад примет решение о прекращении поставок оружия. По утверждению министра, странам Запада не следует поддерживать идею о том, что Киев начнет охотнее соглашаться на уступки без поставок вооружений.

«Для вас сегодняшняя ситуация на Украине — очередное телевизионное шоу. И если возьмете в руки — впервые в жизни — лопату, то только для того, чтобы попозировать», — написал спикер Госдумы, подчеркнув, что у властей Киева счета находятся в зарубежных банках, а семьи вывезены за пределы Украины.

По словам Володина, если НАТО прекратит поставки оружия и перестанет направлять на Украину наемников, то власти Киева за сутки «разбегутся».

Ранее Володин отреагировал на возможное вступление Украины в Евросоюз. Политик считает, что страна ни по каким параметрам не подходит ни для членства в ЕС, ни для статуса кандидата. Он связал решение Еврокомиссии с желанием Вашингтона и Брюсселя ослабить Россию.