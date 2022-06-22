BAE Systems показала модернизированный БТР для морской пехоты США

Компания BAE Systems показала новую версию плавающего БТР ACV для морской пехоты США

Британская компания BAE Systems опубликовала фотографию новой версии плавающей машины Amphibious Combat Vehicle (ACV). Разработанный для Корпуса морской пехоты США бронетранспортер (БТР) ACV-30 получил новую башню, пишет Defence Blog.

На снимке виден плавающий бронетранспортер с дистанционно управляемым боевым модулем Kongsberg Protector RT20, который несет орудие среднего калибра. Также машина получила комплект дополнительной защиты.

Боевой модуль Protector RT20 оснащен автоматической пушкой XM813 калибра 30 миллиметров и спаренным пулеметом. RT20 позволяет перезаряжать орудие, находясь в машине. В состав оборудования модуля входят камера, тепловизор и лазерный дальномер.

Ранее в июне компания General Dynamics Land Systems (GDLS) показала танк Abrams нового поколения. Изображение машины разместили на сайте компании.

В конце марта стало известно, что Корпус морской пехоты США получит дополнительную партию плавающих машин ACV. Бронетранспортеры передадут военным до 2024 года.

Синдром отмены: Россия



