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BAE Systems показала модернизированный БТР для морской пехоты США

Компания BAE Systems показала новую версию плавающего БТР ACV для морской пехоты США

Фото: BAE Systems

Британская компания BAE Systems опубликовала фотографию новой версии плавающей машины Amphibious Combat Vehicle (ACV). Разработанный для Корпуса морской пехоты США бронетранспортер (БТР) ACV-30 получил новую башню, пишет Defence Blog.

На снимке виден плавающий бронетранспортер с дистанционно управляемым боевым модулем Kongsberg Protector RT20, который несет орудие среднего калибра. Также машина получила комплект дополнительной защиты.

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Боевой модуль Protector RT20 оснащен автоматической пушкой XM813 калибра 30 миллиметров и спаренным пулеметом. RT20 позволяет перезаряжать орудие, находясь в машине. В состав оборудования модуля входят камера, тепловизор и лазерный дальномер.

Ранее в июне компания General Dynamics Land Systems (GDLS) показала танк Abrams нового поколения. Изображение машины разместили на сайте компании.

В конце марта стало известно, что Корпус морской пехоты США получит дополнительную партию плавающих машин ACV. Бронетранспортеры передадут военным до 2024 года.

Синдром отмены: Россия


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Даниил Иринин
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