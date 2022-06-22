Белый дом возложил на Россию ответственность за двусторонние отношения с США

Белый дом заявил, что РФ несет ответственность за ситуацию в двусторонних отношениях с США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер возложила ответственность за ситуацию в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном на Россию. Ее слова приводит ТАСС.

Таким образом она прокомментировала заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что за разрушение взаимодействия между странами несут ответственность Соединенные Штаты.

«Я хочу сказать, мы должны четко понимать, что мы в настоящее время наблюдаем. Это Россия вторглась в суверенную страну. Они начали эту войну», — сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что инфляция и ситуация с ценами на бензин во многом связана с ситуацией вокруг Украины. Пресс-секретарь Белого дома добавила, что президент России Владимир Путин мог бы закончить конфликт, если бы хотел это сделать.

По словам Жан-Пьер, заявление Захаровой можно было бы переадресовать Москве. «Что они делают для двусторонних отношений? Это было вызвано президентом Путиным, а не нами», — заключила представитель американской администрации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США запретили прилет российского спецрейса для дипломатов. Она подчеркнула, что американская сторона продолжает равномерно разрушать взаимодействие с российскими коллегами, «которое и без того находится в плачевном состоянии». Захарова добавила, что действия Вашингтона не останутся без ответа: Москва примет контрмеры, включая решения асимметричного характера.