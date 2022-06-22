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Белый дом возложил на Россию ответственность за двусторонние отношения с США

Белый дом заявил, что РФ несет ответственность за ситуацию в двусторонних отношениях с США
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Sarah Silbiger/ Globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер возложила ответственность за ситуацию в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном на Россию. Ее слова приводит ТАСС.

Таким образом она прокомментировала заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что за разрушение взаимодействия между странами несут ответственность Соединенные Штаты.

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«Я хочу сказать, мы должны четко понимать, что мы в настоящее время наблюдаем. Это Россия вторглась в суверенную страну. Они начали эту войну», — сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что инфляция и ситуация с ценами на бензин во многом связана с ситуацией вокруг Украины. Пресс-секретарь Белого дома добавила, что президент России Владимир Путин мог бы закончить конфликт, если бы хотел это сделать.

По словам Жан-Пьер, заявление Захаровой можно было бы переадресовать Москве. «Что они делают для двусторонних отношений? Это было вызвано президентом Путиным, а не нами», — заключила представитель американской администрации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США запретили прилет российского спецрейса для дипломатов. Она подчеркнула, что американская сторона продолжает равномерно разрушать взаимодействие с российскими коллегами, «которое и без того находится в плачевном состоянии». Захарова добавила, что действия Вашингтона не останутся без ответа: Москва примет контрмеры, включая решения асимметричного характера.

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Марина Совина
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