Российские системы ПВО сбили 16 украинских беспилотников

Минобороны России сообщило об уничтожении 16 украинских беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Большие Проходы, Малая Камышеваха, Новодмитровское, Веселое, Беляевка, Бражковка, Червоное, Долгенькое, Сулиговка, Ясиноватое и остров Змеиный», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине были уничтожены 1308 беспилотников ВСУ, 211 самолетов и 132 вертолета.

21 июня российские войска отбили атаку ВСУ на остров Змеиный. В Минобороны России уточнили, что Киев предпринял попытку атаки 20 июня около пяти часов утра.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).