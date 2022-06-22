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Российские системы ПВО сбили 16 украинских беспилотников

Минобороны России сообщило об уничтожении 16 украинских беспилотников

Фото: РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Большие Проходы, Малая Камышеваха, Новодмитровское, Веселое, Беляевка, Бражковка, Червоное, Долгенькое, Сулиговка, Ясиноватое и остров Змеиный», — говорится в сообщении.

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По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине были уничтожены 1308 беспилотников ВСУ, 211 самолетов и 132 вертолета.

21 июня российские войска отбили атаку ВСУ на остров Змеиный. В Минобороны России уточнили, что Киев предпринял попытку атаки 20 июня около пяти часов утра.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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