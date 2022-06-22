Внешность постаревшего Брэда Питта на обложке GQ раскритиковали в сети

Внешность постаревшего актера Брэда Питта на обложке журнала GQ раскритиковали в сети

Голливудский актер Брэд Питт стал новым героем обложки американской версии журнала GQ и подвергся критике в сети. Соответсвующие снимок и комментарии появились на официальной странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летнюю знаменитость сфотографировали на фоне ярких цветов в синей шелковой рубашке бренда Louis Vuitton и брюках Versace черного цвета. В качестве украшений были выбраны личное колье мужчины и кольца таких ювелирных домов, как Bernard James и Fabergé. Стоимость каждого из которых составила 3950 и 8000 долларов (212 и 429 тысяч рублей).

Подписчики не оценили внешность актера, посчитав, что он заметно постарел за последние несколько лет. «Питт похож на восковую фигуру», «Я не узнала Брэда», «Годы не щадят никого», «Почему все мои любимые актеры стареют так быстро», «Он резко постарел», «Ужасная обложка», «Как много фотошопа», — высказывались они.

Известно, что автором кадров выступила российская фотохудожница Елизавета Породина, а стилистом, в свою очередь, стал Джон Тиц. Фотосессия сопровождала интервью Питта, авторство которого принадлежит знаменитой журналистке Отессе Мошфег.

В апреле 2021 года новая прическа Брэда Питта на премии «Оскар» стала объектом шуток в сети. Актер появился на мероприятии в черном смокинге и белой рубашке, волосы были зачесаны назад и собраны в хвост. «Не могу перестать думать о хвостике Брэда Питта», — написал один из фанатов.