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Минсельхоз оценил возможность ввоза Coca-Cola в Россию по параллельному импорту

Минсельхоз России не рассматривает возможность ввоза Coca-Cola по параллельному импорту

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минсельхоз России не рассматривает возможность внесения напитков под брендом Coca-Cola в перечень товаров, подлежащих параллельному импорту. Так в ведомстве оценили предложение о ввозе продукции уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в министерстве, действующие мощности по производству безалкогольных напитков в России позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объеме, а отечественные производители поставляют на рынок широкий ассортимент продукции.

Ранее компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) приняла решение остановить производство на территории России, а также продажу напитков под брендами Coca-Cola. «Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», — говорилось в сообщении.

Компания выпускает товары Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и другую продукцию. Всего в России функционируют десять заводов.

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Марина Совина
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