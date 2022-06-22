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Галкин перестал угрожать безопасности Украины

Минкульт Украины исключил Максима Галкина из списка лиц, угрожающих нацбезопасности страны

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Министерство культуры и информационной политики Украины исключило российского юмориста и телеведущего Максима Галкина из списка лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Соответствующий перечень доступен на сайте украинского Минкульта.

После исключения Галкина из списка в нем остались 209 человек. Среди них известные российские личности, актеры Дмитрий Харатьян, Леонид Ярмольник и Вера Алентова, певцы Юлия Чичерина и Игорь Саруханов, рэпер Алишер Моргенштерн, писатель Захар Прилепин, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и другие.

О том, что Галкин был добавлен в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, стало известно в ноябре 2021 года. Шоумен был включен в список по указанию Службы безопасности Украины (СБУ).

Позже в СБУ объяснили, что основанием для внесения юмориста в черный список стала его деятельность, которую представители ведомства посчитали наносящей ущерб интересам страны. Уточнялось, что речь идет в том числе о деятельности Галкина, якобы направленной на провоцирование сепаратистских настроений.

Минкульт Украины опубликовал перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, в 2015 году. В списке оказались певцы Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, актеры Жерар Депардье и Михаил Боярский, а также другие известные личности. В дальнейшем этот перечень неоднократно обновлялся.

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Маргарита Щигарева
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