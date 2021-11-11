В СБУ объяснили причину внесения Галкина в черный список Украины

В СБУ объяснили внесение Галкина в черный список его деятельностью в ущерб интересам Киева

Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила причину, по которой юмористу Максиму Галкину запретили въезд в страну. Об этом сообщает AP News со ссылкой на ведомство.

Представители СБУ рассказали изданию, что основанием для внесения «указанного иностранца» в список тех, кому запрещен въезд на Украину, стала его деятельность, которую представители ведомства посчитали наносящей ущерб интересам страны.

«В частности, деятельность, направленная на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором», — рассказали в СБУ.

О каких именно поступках или высказываниях юмориста идет речь, в ведомстве не уточнили.

О том, что Галкина внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, стало известно в начале ноября. Отмечается, что артист был добавлен в перечень Министерством культуры и информационной политики по указанию СБУ. Количество тех, кого ведомство внесло в черный список, выросло до 259 человек.

В августе 2015 году ведомство опубликовало список деятелей культуры, которые «представляют угрозу национальной безопасности страны». В перечень таких артистов попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.