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Киркорова уличили в неспособности платить по кредитам

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что Филиппу Киркорову нечем платить по кредитам

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что певцу Филиппу Киркорову нечем платить по кредитам. Об этом телеведущий рассказал в шоу «КАКОВО?!» на своем YouTube-канале.

По его словам, певец находится в бедственном положении из-за отмены гастролей. «Ему возбраняют выступать — раз. Его обвинили в надругательстве над святыней, крестом и приписали ему неуважение к верующим — два. Из-за того, что выступлений стало меньше, он не способен отдавать ссуды, которые он брал», — пояснил редактор.

Кроме того, Кушанашвили отметил, что несмотря на трудности Киркоров не скупится на оформление своих шоу, вкладывая в них «баснословные деньги».

Ранее в июне стало известно, что компания «Строительные решения», соучредителем которой является певец Филипп Киркоров, построит в Ленинградской области торгово-развлекательный комплекс. На форуме компания подписала соглашение о строительстве с властями региона. Центр под названием «Звезда» появится в районе деревни Новосаратовка. Артист работает над проектом в партнерстве с предпринимателем Михаилом Баракиным.

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Дарья Шляпужникова
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