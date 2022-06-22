Киркорова уличили в неспособности платить по кредитам

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что Филиппу Киркорову нечем платить по кредитам

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что певцу Филиппу Киркорову нечем платить по кредитам. Об этом телеведущий рассказал в шоу «КАКОВО?!» на своем YouTube-канале.

По его словам, певец находится в бедственном положении из-за отмены гастролей. «Ему возбраняют выступать — раз. Его обвинили в надругательстве над святыней, крестом и приписали ему неуважение к верующим — два. Из-за того, что выступлений стало меньше, он не способен отдавать ссуды, которые он брал», — пояснил редактор.

Кроме того, Кушанашвили отметил, что несмотря на трудности Киркоров не скупится на оформление своих шоу, вкладывая в них «баснословные деньги».

Ранее в июне стало известно, что компания «Строительные решения», соучредителем которой является певец Филипп Киркоров, построит в Ленинградской области торгово-развлекательный комплекс. На форуме компания подписала соглашение о строительстве с властями региона. Центр под названием «Звезда» появится в районе деревни Новосаратовка. Артист работает над проектом в партнерстве с предпринимателем Михаилом Баракиным.