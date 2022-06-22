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Кремль переадресовал вопрос о переговорах России и Турции о вывозе зерна

Песков переадресовал вопрос о деталях переговоров РФ и Турции о вывозе зерна в Минобороны

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о деталях и специфике переговоров представителей России и Турции о вывозе зерна из украинских портов в Минобороны. Об этом в среду, 22 июня, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что 21 июня представители двух стран на встрече в Москве обсудили вопросы, связанные с темой кризиса с украинским зерном.

«Это же контакты Минобороны, поэтому нужно обращаться туда», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее Песков также сообщал, что контакты с Турцией по теме вывоза зерна из украинских портов будут проходить по линии Минобороны и что президент России не планирует участвовать во встрече делегаций в Москве.

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Евгения Куликова
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