Кремль переадресовал вопрос о переговорах России и Турции о вывозе зерна
Песков переадресовал вопрос о деталях переговоров РФ и Турции о вывозе зерна в Минобороны
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о деталях и специфике переговоров представителей России и Турции о вывозе зерна из украинских портов в Минобороны. Об этом в среду, 22 июня, сообщает РИА Новости.
Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что 21 июня представители двух стран на встрече в Москве обсудили вопросы, связанные с темой кризиса с украинским зерном.
«Это же контакты Минобороны, поэтому нужно обращаться туда», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.
Ранее Песков также сообщал, что контакты с Турцией по теме вывоза зерна из украинских портов будут проходить по линии Минобороны и что президент России не планирует участвовать во встрече делегаций в Москве.