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В ЛНР назвали число украинских военнопленных

Посол ЛНР Мирошник заявил о более 2,5 тысячи украинских военнопленных в республике

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Луганской Народной Республике (ЛНР) находятся более 2,5 тысячи украинских военнопленных. Такое число озвучил посол ЛНР в России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Точную цифру вряд ли кто-то назовет. Все военные действия координируются союзным командованием: подразделениями Народных милиций ЛНР и ДНР, подразделениями российской армии», — объяснил Мирошник.

Посол отметил, что пленным предоставляют питание и обеспечивают охрану. «Мы уделяем большое внимание и медицинской помощи. Среди них много раненых, больных», — добавил он.

Ранее сдавшиеся в плен украинские срочники попросили российские паспорта. Они сообщили, что попали на службу не по своей воле: повестки выдали на работе, а за уклонение от призыва угрожали тремя годами тюрьмы.

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Алевтина Запольская
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