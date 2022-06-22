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Стало известно состояние пострадавшего при взрыве в российской воинской части

Пострадавший при взрыве снаряда в воинской части под Владимиром находится в реанимации

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Пострадавший при детонации снаряда в воинской части под Владимиром на данный момент находится в реанимации. Такие подробности сообщает ТАСС со ссылкой на представителя отделения скорой помощи Киржачской районной больницы.

По словам собеседника агентства, пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

О взрыве в воинской части, которая находится в поселке Барсово Владимирской области, стало известно 22 июня. По предварительным данным, в результате детонации снаряда погибли трое военнослужащих и один работник склада.

Ранее похожий случай произошел в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края, где в находящейся там воинской части взорвался порох. В результате инцидента скончался один россиянин, еще два человека получили серьезные ожоги.

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Никита Абрамов
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