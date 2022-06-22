Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на буровые платформы Крыма
Состояние пострадавших при ударе по буровым платформам в Крыму стабильное, ухудшений нет
Медики оценивают состояние пострадавших при атаке на буровые платформы «Черноморнефтегаза» как стабильное, ухудшений нет. Об этом со ссылкой на заявление экстренных служб Крыма в среду, 22 июня, пишет ТАСС.
Пострадавшие получают лечение в полном объеме.
20 июня сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три удара по буровым установкам в Крыму. На платформе «Черноморнефтегаза» начался пожар, который перекинулся к скважине. На момент атаки на там находились 109 человек.