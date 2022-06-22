Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на буровые платформы Крыма

Состояние пострадавших при ударе по буровым платформам в Крыму стабильное, ухудшений нет

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Медики оценивают состояние пострадавших при атаке на буровые платформы «Черноморнефтегаза» как стабильное, ухудшений нет. Об этом со ссылкой на заявление экстренных служб Крыма в среду, 22 июня, пишет ТАСС.

Пострадавшие получают лечение в полном объеме.

20 июня сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три удара по буровым установкам в Крыму. На платформе «Черноморнефтегаза» начался пожар, который перекинулся к скважине. На момент атаки на там находились 109 человек.

Время роста


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Европу призвали готовиться к полному отключению от российского газа
Врач чуть не отрезал новорожденному ухо из-за отключения света
Эндокринолог объяснила россиянам неожиданную пользу теплой воды по утрам
Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на буровые платформы Крыма
Захарова назвала махинацией вопрос о статусе кандидатов в ЕС Украины и Молдавии
Собянин присвоил территории рядом с посольством США название «Площадь ДНР»
Толпы туристов на пляже в Анапе попали на видео и возмутили местных жителей
Российский уголовник предстанет перед судом за задушенную учительницу музыки
Шестеркин отреагировал на получение приза лучшему вратарю сезона в НХЛ
В Европе придумали новый закон для спасения природы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.