Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на буровые платформы Крыма

Состояние пострадавших при ударе по буровым платформам в Крыму стабильное, ухудшений нет

Медики оценивают состояние пострадавших при атаке на буровые платформы «Черноморнефтегаза» как стабильное, ухудшений нет. Об этом со ссылкой на заявление экстренных служб Крыма в среду, 22 июня, пишет ТАСС.

Пострадавшие получают лечение в полном объеме.

20 июня сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три удара по буровым установкам в Крыму. На платформе «Черноморнефтегаза» начался пожар, который перекинулся к скважине. На момент атаки на там находились 109 человек.

Время роста



