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Минобороны подтвердило взрыв и гибель людей в воинской части под Владимиром

В Минобороны подтвердили взрыв и гибель 4 человек в воинской части под Владимиром

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В штабе Западного военного округа (ЗВО) подтвердили взрыв и гибель четырех человек в воинской части под Владимиром. Сообщение пресс-службы Минобороны приводит «Интерфакс».

«22 июня при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области произошла самопроизвольная детонация боеприпаса», — рассказали в штабе ЗВО.

По уточненным данным, трое погибших — военнослужащие, один — гражданский.

Также в штабе ЗВО сообщили, что после детонации произошло возгорание, сейчас оно потушено.

Аналогичный инцидент произошел 12 мая в воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края. В результате взрыва пороха скончался один человек, еще восемь пострадали.

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Валерий Розенберг
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