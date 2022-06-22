В Кремле прокомментировали землетрясение в Афганистане

Песков: Москва следит за гуманитарной обстановкой после землетрясения в Афганистане

Москва внимательно следит за гуманитарной обстановкой в Афганистане, после произошедшего там землетрясения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Кремлю неизвестно, поступали ли какие-то обращения с просьбой оказать помощь по каналам МЧС или МИД.

«Но, тем не менее, конечно, наши ведомства внимательно следят соответствующе за гуманитарной обстановкой в Афганистане после гибели... такого большого количества людей. Будем дальше смотреть, как будет развиваться ситуация», — сказал представитель Кремля.

22 июня телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в афганском правительстве сообщил о разрушительном землетрясении в восточной части Афганистана в провинциях Хост и Пактика. Сначала сообщалось о 255 погибших, однако позднее телеканал Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями страны Шарафуддина Муслима уточнил, что погибли по меньшей мере 920 человек, около 600 пострадали.