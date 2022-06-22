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Появились подробности о взрыве снаряда в российской военной части

В ЗВО заявили, что угрозы поселениям в районе взрыва в военной части под Владимиром нет

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Угрозы для поселений, которые находятся в районе взрыва в военной части под Владимиром, нет. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО), передает ТАСС.

По данным агентства, взрыв произошел в хранилище боеприпасов на территории воинской части в поселке Барсово, расположенного в 8 километрах от райцентра Киржача. Он состоит из жилого микрорайона Мирный и закрытого военного городка.

В администрации Киржачского района сообщили, что эвакуацию жителей проводить не планируется. Муниципальные власти отметили, что возгорание, площадь которого составляла несколько квадратных метров, уже потушено. Сейчас на месте происшествия работает Федеральная служба безопасности (ФСБ), к которой в скором времени присоединится военная прокуратура.

Днем 22 июня стало известно о взрыве снаряда на складе боеприпасов в военной части в поселке Барсово во Владимирской области. В результате происшествия погибли четыре человека, среди которых трое военнослужащих и один работник склада. Еще один пострадавший находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

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Константин Лысяков
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