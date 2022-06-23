МИД обвинил Запад в нарушении российско-турецкого авиасообщения

Представитель МИД РФ Пилипсон обвинил Запад в нарушении российско-турецкого авиасообщения

Директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что страны Запада стремятся нарушить российско-турецкое авиасообщение. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Пилипсон обвинил Запад в нарушении российско-турецкого авиасообщения и заявил, что ведомства двух стран работают над решением этой проблемы.

«Приходится учитывать, что западные санкции среди прочего преследуют цель нарушить российско-турецкое авиационное сообщение. Поэтому профильные ведомства двух стран интенсивно работают, чтобы исключить любые риски и неудобства, которые могут возникнуть у наших туристов, отправляющихся в Турцию», — подчеркнул представитель российского МИД.

Дипломат добавил, что в условиях, когда ряд стран открыто поддерживает антироссийскую политику, многократно увеличивается значимость защиты прав и интересов россиян. Он выразил удовлетворенность обещаниями Анкары создать для российских граждан условия для полноценного и безопасного отдыха. «Держим вопрос на приоритетном контроле», — отметил Пилипсон.

«За последние годы, особенно во время острой фазы пандемии коронавируса, мы получили ценный опыт в части обеспечения ритмичного транспортного сообщения, включая организацию вывозных рейсов, оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Поэтому рассчитываем, что в этом плане все будет хорошо», — заключил дипломат.

Ранее сообщалось, что россияне потеряли первенство по турпотоку в Турцию. По данным АТОР, этот показатель сократился на 62,4 процента по сравнению с 2019 годом.