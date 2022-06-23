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В ЛНР назвали предполагаемое время сдачи в плен бойцов «Айдара» с завода «Азот»

ТАСС: военные ЛНР ожидают сдачи в плен бойцов «Айдара» с «Азота» вечером 23 июня

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военные Луганской народной республики (ЛНР) назвали возможное время массовой сдачи в плен бойцов украинского батальона «Айдар» с завода «Азот» в Северодонецке. Они предполагают, что это может произойти ближе к вечеру 23 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции (НМ) республики.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили около 30 мирных жителей с территории «Азота». Близкий к НМ ЛНР источник уточнил, что заложников на предприятии удерживают бойцы националистического батальона «Айдар». О том, куда направился автобус с освобожденными, неизвестно.

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Варвара Кошечкина
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